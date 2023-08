Découvrez le village lors d’une balade en visite guidée Place de la Fontaine Rustiques Catégories d’Évènement: Aude

Rustiques Découvrez le village lors d’une balade en visite guidée Place de la Fontaine Rustiques, 16 septembre 2023, Rustiques. Découvrez le village lors d’une balade en visite guidée 16 et 17 septembre Place de la Fontaine Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le musée archéologique Jean Nicloux, ouvert le samedi 16 septembre de 14h à 18h et

le dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Profitez également d’une balade commentée du village le samedi 16 septembre, départ à 16h. Et également, le dimanche 17 septembre, départ à 10h30 et à 16h. Place de la Fontaine Place de la Fontaine, 11800 Rustiques Rustiques 11800 Aude Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Aude, Rustiques
Place de la Fontaine
Adresse Place de la Fontaine, 11800 Rustiques
Ville Rustiques

