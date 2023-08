Fontaine de la Bière Place de la Fontaine Mutzig, 3 septembre 2023, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Marché du terroir et braderie, avec animation musicale, danses folkloriques et fête foraine.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Place de la Fontaine

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Local market and garage sale, with musical entertainment, folk dancing and funfair

Mercado de productos locales y mercadillo, con música en directo, bailes folclóricos y parque de atracciones

Regionalmarkt und Braderie, mit musikalischer Unterhaltung, Folkloretänzen und Rummelplatz

