Soirée révolutionnaire – Défilé du 13 juillet place de la Fontaine Mutzig, 13 juillet 2023, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Le temps d’une soirée, la Révolution française revit dans le centre-ville de Mutzig. Les « sans-culottes » défilent en costumes et le Roi de France Louis XVI vit ses derniers instants. Le peuple est ensuite invité à finir la soirée autour d’un bal et d’un feu d’artifice..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 23:30:00. EUR.

place de la Fontaine

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



For one evening, the French Revolution comes to life in downtown Mutzig. The « sans-culottes » march in costume, and the King of France, Louis XVI, lives out his last moments. The people are then invited to finish the evening with a ball and fireworks.

Por una noche, la Revolución Francesa cobra vida en el centro de Mutzig. Los « sans-culottes » desfilan disfrazados y el rey de Francia, Luis XVI, vive sus últimos momentos. A continuación, se invita a la gente a terminar la velada con un baile y fuegos artificiales.

Einen Abend lang wird die Französische Revolution im Stadtzentrum von Mutzig wieder lebendig. Die « Sansculotten » marschieren in ihren Kostümen und der französische König Ludwig XVI. erlebt seine letzten Augenblicke. Anschließend ist das Volk eingeladen, den Abend bei einem Ball und einem Feuerwerk ausklingen zu lassen.

Mise à jour le 2023-06-21 par Ville de Mutzig