Concert « Chansons humoristiques » Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 9 juillet 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Dimanche 09 juillet, retrouvez le groupe vocal humoristique « Les cravates en bois » , place de la fontaine en plein air à 11h30 pour un moment plein de bonne humeur !! Gratuit.

2023-07-09 11:30:00

Place de la fontaine

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday July 09, join the humorous vocal group « Les cravates en bois » (wooden ties) on the Place de la Fontaine at 11:30 a.m. for a fun-filled evening! Free

El domingo 9 de julio, únase al grupo vocal humorístico « Les cravates en bois » (corbatas de madera) en la plaza de la Fontaine a las 11.30 h. para una velada llena de diversión Gratis

Am Sonntag, den 09. Juli, können Sie die humorvolle Gesangsgruppe « Les cravates en bois » (Die Krawatten aus Holz) auf dem Platz sehen auf dem Brunnenplatz unter freiem Himmel um 11:30 Uhr für einen Moment voller guter Laune! Kostenlos

