Visite aux flambeaux de Collonges-la-Rouge et du château de Vassinhac Place de la Fontaine Collonges-la-Rouge, 14 juillet 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

M. de Vassignac revient d’un long voyage depuis la Renaissance pour faire découvrir le village à son époque. Il ouvre exceptionnellement les portes de son château et le fait découvrir dans une ambiance particulière, à la lumière des bougies. Cette visite familiale et inédite saura emporter petits et grands dans un étonnant voyage !.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 22:00:00. EUR.

Place de la Fontaine

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mr. de Vassignac returns from a long journey since the Renaissance to show the village in his time. He exceptionally opens the doors of his castle and makes you discover it in a special atmosphere, by candlelight. This unique family visit will take young and old on an amazing journey!

El Sr. de Vassignac acaba de regresar de un largo viaje al Renacimiento para mostrarnos el pueblo en su época. Excepcionalmente, nos abre las puertas de su castillo y nos lo muestra en un ambiente especial, a la luz de las velas. Esta visita única en familia llevará a grandes y pequeños a un viaje sorprendente

Herr de Vassignac kehrt von einer langen Reise seit der Renaissance zurück, um das Dorf in seiner Zeit zu zeigen. Er öffnet ausnahmsweise die Tore seines Schlosses und zeigt es in einer besonderen Atmosphäre bei Kerzenlicht. Diese ungewöhnliche Familienführung wird Groß und Klein auf eine erstaunliche Reise mitnehmen!

Mise à jour le 2023-07-06 par Corrèze Tourisme