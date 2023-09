Atelier pâtisserie éthicurienne Place de la Fontaine Chomelix, 9 décembre 2023, Chomelix.

Chomelix,Haute-Loire

La bûche de Noël, avec Baptiste.

4 heures de pâtisserie passionnée avec Baptiste pour créer des desserts gourmands et engagés !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place de la Fontaine

Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Christmas log, with Baptiste.

4 hours of passionate pastry-making with Baptiste to create gourmet desserts with a commitment!

El tronco de Navidad, con Baptiste

¡4 horas de apasionada pastelería con Baptiste para crear postres gourmet y comprometidos!

Der Weihnachtsscheit mit Baptiste.

4 Stunden leidenschaftliches Backen mit Baptiste, um leckere und engagierte Desserts zu kreieren!

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay