Yoga et/ou Brunch Place de la Fontaine Chomelix, 24 septembre 2023, Chomelix.

Chomelix,Haute-Loire

Venez participer à notre brunch mensuel, de saison et local, avec ou sans yoga !

Réservation obligatoire..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 15:00:00. .

Place de la Fontaine

Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and join us for our monthly seasonal and local brunch, with or without yoga!

Reservations required.

Acompáñenos en nuestro brunch mensual de temporada y local, ¡con o sin yoga!

Es necesario reservar.

Nehmen Sie an unserem monatlichen, saisonalen und lokalen Brunch teil, mit oder ohne Yoga!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay