Fête du Tour Place de la Fontaine Chaude Dax, 11 juin 2023, Dax.

Dax,Landes

Franchissez la ligne de départ de la 4 ème étape du Tour de France à 14h30, Place de la Fontaine Chaude.

Un itinéraire reliant le bois de Boulogne de Dax au lac de Christus de Saint-Paul-lès-Dax, sera interdit aux voitures pour les piétons, cyclistes, trotiriders et autres amateurs de mobilité douce.

Autour de la Fontaine :

De 14h30 à 18h

Borne photo-selfie gratuite pour les participants, place de la Fontaine Chaude.

Simulateur 4 vélos tacks, à partir de 8 ans, gratuit, place de la Fontaine Chaude.

4 vélos énergie enfants, à partir de 5 ans, gratuit, place de la Fontaine Chaude.

Stand Roue Libre en Grand Dax..

Place de la Fontaine Chaude

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cross the starting line of the 4th stage of the Tour de France at 2.30pm, Place de la Fontaine Chaude.

A route linking the Bois de Boulogne in Dax to the Lac de Christus in Saint-Paul-lès-Dax will be closed to cars for pedestrians, cyclists, trotiriders and other soft mobility enthusiasts.

Around the Fountain :

2:30 pm to 6 pm

Free photo booth for participants, Place de la Fontaine Chaude.

4-bike tacks simulator, from age 8, free, place de la Fontaine Chaude.

4 children’s energy bikes, ages 5 and up, free, place de la Fontaine Chaude.

Roue Libre stand in Grand Dax.

Cruce de la línea de salida de la 4ª etapa del Tour de Francia a las 14.30 horas, en la Place de la Fontaine Chaude.

El recorrido que une el Bois de Boulogne en Dax con el lago Christus en Saint-Paul-lès-Dax estará cerrado a los coches para los peatones, ciclistas, trotamundos y demás aficionados a la movilidad suave.

Alrededores de la fuente :

De 14.30 a 18.00 h

Fotomatón gratuito para los participantes, plaza de la Fontaine Chaude.

Simulador de tachuelas de 4 bicicletas, gratuito para los niños a partir de 8 años, Place de la Fontaine Chaude.

4 bicicletas energéticas para niños a partir de 5 años, gratuitas, plaza de la Fontaine Chaude.

Stand de Roue Libre en Grand Dax.

Überqueren Sie die Startlinie der 4. Etappe der Tour de France um 14:30 Uhr auf dem Place de la Fontaine Chaude.

Eine Strecke, die den Bois de Boulogne in Dax mit dem Lac de Christus in Saint-Paul-lès-Dax verbindet, wird für Fußgänger, Radfahrer, Trottirider und andere Liebhaber sanfter Mobilität autofrei sein.

Rund um den Brunnen :

Von 14:30 bis 18:00 Uhr

Kostenlose Foto-Selfie-Säule für die Teilnehmer, Place de la Fontaine Chaude.

Simulator 4 vélos tacks, ab 8 Jahren, kostenlos, Place de la Fontaine Chaude.

4 Energiefahrräder für Kinder, ab 5 Jahren, kostenlos, Place de la Fontaine Chaude.

Stand « Roue Libre en Grand Dax » (Freies Rad in Grand Dax).

