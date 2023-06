Exposition d’artistes Place de la Fontaine Châlus, 1 juillet 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Venez découvrir des talents locaux : artisans, artisans d’art ou amateurs, tous réunis dans le cadre exceptionnel de la Galerie Desproges, ancienne mercerie tenue autrefois par la grand-mère du célèbre humoriste Pierre Desproges. Rendez-vous du 1er juillet au 31 août 2023 du mardi au dimanche de 10h.

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 19:00:00. EUR.

Place de la Fontaine

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover local talents: artisans, craftsmen and amateurs, all brought together in the exceptional setting of the Galerie Desproges, a former haberdashery once run by the grandmother of the famous humorist Pierre Desproges. Open July 1 to August 31, 2023, Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 4 p.m

Venga a descubrir el talento local: artesanos, manualidades y aficionados, reunidos en el marco excepcional de la Galerie Desproges, antigua mercería regentada en su día por la abuela del célebre cómico Pierre Desproges. Abierto del 1 de julio al 31 de agosto de 2023, de martes a domingo de 10.00 a 17.00 h

Entdecken Sie lokale Talente: Handwerker, Kunsthandwerker oder Amateure, die sich alle im außergewöhnlichen Rahmen der Galerie Desproges versammeln, einem ehemaligen Kurzwarenladen, der einst von der Großmutter des berühmten Komikers Pierre Desproges betrieben wurde. Besuchen Sie uns vom 1. Juli bis zum 31. August 2023 dienstags bis sonntags von 10h

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus