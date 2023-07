Fête Nationale Place de la Fontaine Bruges-Capbis-Mifaget, 13 juillet 2023, Bruges-Capbis-Mifaget.

Bruges-Capbis-Mifaget,Pyrénées-Atlantiques

La commune de Bruges-Capbis-Mifaget organise des festivités ! A cette occasion dès 20h aura lieu un repas paella au Restaurant du commerce, repas animé par le groupe Isis. A 22h, un bal débutera avec à 23h le feu d’artifice.

Inscription au repas paella auprès du Restaurant du Commerce avant le 10 Juillet..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place de la Fontaine

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The commune of Bruges-Capbis-Mifaget is organizing festivities! Starting at 8pm, a paella dinner will be served at the Restaurant du Commerce, with live entertainment provided by the Isis group. At 10pm, a dance will begin, followed by fireworks at 11pm.

Please register for the paella meal at the Restaurant du Commerce before July 10.

El municipio de Brujas-Capbis-Mifaget organiza una fiesta A las 20.00 horas se servirá una paella en el Restaurante del Comercio, amenizada por el grupo Isis. A las 22:00 h comenzará un baile, seguido de fuegos artificiales a las 23:00 h.

Inscríbase en el Restaurante del Comercio antes del 10 de julio.

Die Gemeinde Brügge-Capbis-Mifaget veranstaltet ein Fest! Zu diesem Anlass findet ab 20 Uhr ein Paella-Essen im Restaurant du commerce statt, das von der Gruppe Isis musikalisch umrahmt wird. Um 22 Uhr beginnt ein Tanz und um 23 Uhr das Feuerwerk.

Anmeldung für das Paella-Essen im Restaurant du Commerce bis zum 10. Juli.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay