BénéventDredi Tout Est Permis Place de la Fontaine Bénévent-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye

Creuse BénéventDredi Tout Est Permis Place de la Fontaine Bénévent-l’Abbaye, 30 juin 2023, Bénévent-l'Abbaye. Bénévent-l’Abbaye,Creuse Soirée concert avec DJ Jerom..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 00:30:00. EUR.

Place de la Fontaine

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Evening concert with DJ Jerom. Concierto nocturno con DJ Jerom. Konzertabend mit DJ Jerom. Mise à jour le 2023-06-19 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye, Creuse Autres Lieu Place de la Fontaine Adresse Place de la Fontaine Ville Bénévent-l'Abbaye Departement Creuse Lieu Ville Place de la Fontaine Bénévent-l'Abbaye

Place de la Fontaine Bénévent-l'Abbaye Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benevent-l'abbaye/