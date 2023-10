Marché de Noël Place de la fontaine Bargème Catégories d’Évènement: Bargème

Var Marché de Noël Place de la fontaine Bargème, 17 décembre 2023, Bargème. Bargème,Var Marché de noël, animation, exposition, artisanat local, Bar à huitres, buvette, de 10h à 17h..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Place de la fontaine Village

Bargème 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas market, entertainment, exhibition, local crafts, oyster bar, refreshments, 10am to 5pm. Mercado navideño, animación, exposición, artesanía local, bar de ostras, refrescos, de 10.00 a 17.00 horas. Weihnachtsmarkt, Animation, Ausstellung, lokales Kunsthandwerk, Austernbar, Getränkestand, von 10 bis 17 Uhr.

