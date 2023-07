VISITES PATRIMOINE « HISTOIRES & NATURE GOURMANDE » Place de la Fontaine aux Pèlerins Saint-Prix, 22 juillet 2023, Saint-Prix.

VISITES PATRIMOINE « HISTOIRES & NATURE GOURMANDE » 22 juillet – 12 août, les samedis Place de la Fontaine aux Pèlerins 5€

Durée : 1h30 – Tarif : 5€

Parcours découverte de Saint-Prix et de son Vieux village, en visite libre avec tablette.

⛪ Plaine Vallée Tourisme vous propose de découvrir Saint-Prix en toute liberté ! Une tablette digitale vous géo localise et vous indique les points d’intérêt à ne pas manquer pour profiter pleinement de votre visite seul, en famille ou entre amis…

? « Connaissez-vous, sur la colline, qui joint Montlignon à Saint-Leu, une terrasse qui s’incline entre un bois sombre et le ciel bleu ? ». C’est ainsi que Victor Hugo parlait de Saint-Prix dans son recueil de poèmes «Les Contemplations». Juché sur le coteau en lisière de la Forêt de Montmorency, le village de Saint-Prix est riche d’histoire et de nature.

? Comme Victor Hugo, Edmond Rostand, les frères Goncourt ou encore les peintres décorateurs Charles-Philipe Larivière et Albert Maignan ont séjourné ou habité à Saint-Prix, dans ce qui représente aujourd’hui le Haut Bourg, en lisière de forêt.

? Partez à la rencontre de ce patrimoine lors d’une balade à votre rythme. La tablette vous indique le chemin à prendre et vous dévoile l’histoire des lieux. Vous découvrirez aussi l’identité rurale et le terroir préservé de la ville, produisant raisins, pommes et miel.

Place de la Fontaine aux Pèlerins 95390 Saint-Prix Saint-Prix 95390 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T15:00:00+02:00

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T15:00:00+02:00

