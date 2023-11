Aurec en lumière Place de la Fontaine Aurec-sur-Loire Catégories d’Évènement: Aurec-sur-Loire

Haute-Loire Aurec en lumière Place de la Fontaine Aurec-sur-Loire, 8 décembre 2023, Aurec-sur-Loire. Aurec-sur-Loire,Haute-Loire Le 8 décembre, Aurec s’illumine !.

Place de la Fontaine

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On December 8, Aurec lights up! El 8 de diciembre, ¡Aurec se ilumina! Am 8. Dezember erstrahlt Aurec im Lichterglanz!

