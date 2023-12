Les médiathèques Chalosse Tursan : « Les bébés signeurs » Place de la Faïencerie Samadet Catégories d’Évènement: Landes

Début : 2024-01-31 16:30:00

fin : 2024-01-31 17:30:00 Séance de bébés-lecteurs en langue des signes : des signes pour aider la communication avec l’enfant. La langue des signes pour bébé est un langage de transition qui permet d’utiliser des gestes pour illustrer des mots courants (manger, fini, dormir…)

Animé par Marie Ducos, Compagnie Perlimpinpin..

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

