Les médiathèques Chalosse Tursan : Heure du conte créative « A petits mots, dix petits doigts » Place de la Faïencerie Samadet

Samadet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 16:30:00

fin : 2024-01-24 17:30:00 A pas de loups, viens t’installer avec nous, pour écouter les histoires sorties de mon tiroir…

Après quoi, une création de ton imagination, tu réaliseras !.

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

