Qu’elle soit déesse, allégorie, reine, sainte, mère, épouse ou anonyme, il faut admettre que la femme est le sujet favori des artistes, qui laissent dans le marbre ou sur la toile le témoignage de leur regard sur les croyances, symboles, rites et usages de leur temps.

Animé par Jean-Philippe Mercé (conseiller pédagogique départemental en arts plastiques et histoire des arts)

Qu’elle soit déesse, allégorie, reine, sainte, mère, épouse ou anonyme, il faut admettre que la femme est le sujet favori des artistes, qui laissent dans le marbre ou sur la toile le témoignage de leur regard sur les croyances, symboles, rites et usages de leur temps. Observer la représentation de la femme revient donc à donner corps et forme à l’évolution des styles et des genres de toute l’histoire de l’art, avec notamment quelques œuvres incontournables et iconiques qui structurent indéniablement notre imaginaire collectif. Au-delà de l’invariance de son statut de sujet, il est aussi intéressant de voir comment la femme, dès lors qu’elle devient à son tour une artiste, questionne et dépasse cette nature pour en prendre le pouvoir et ouvrir les horizons de la création.

