Les médiathèques Chalosse Tursan : « Projection cinéma » Place de la Faïencerie Samadet, 4 janvier 2024, Samadet.

Samadet Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 16:00:00

fin : 2024-01-04 18:00:00

Projection du film d’animation « Opération Père Noël » de Marc Robinet et Caroline Attia.

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau….

Projection du film d’animation « Opération Père Noël » de Marc Robinet et Caroline Attia.

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau…

Projection du film d’animation « Opération Père Noël » de Marc Robinet et Caroline Attia.

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau…

EUR.

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse