Atelier enfant « Décorer sa boîte à thé » Place de la Faïencerie Samadet, 25 juillet 2023, Samadet.

Samadet,Landes

L’ Asie vous inspire ? Venez décorer votre boîte à thé sur les conseils de Sophie Martin, artiste plasticienne. Chaque enfant repart avec sa création. Sur réservation..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Are you inspired by Asia? Come and decorate your tea caddy with the help of artist Sophie Martin. Each child leaves with his or her own creation. Reservations required.

¿Te inspira Asia? Ven a decorar tu caja de té con la ayuda de la artista Sophie Martin. Cada niño se irá a casa con su propia creación. Es necesario reservar.

Asien inspiriert Sie? Dann dekorieren Sie Ihre Teedose unter Anleitung der Künstlerin Sophie Martin. Jedes Kind nimmt seine eigene Kreation mit nach Hause. Reservierung erforderlich.

