Atelier « Décorer sa boîte à thé » Place de la Faïencerie Samadet, 25 juillet 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Avec l’aide de l’artiste Sophie Martin venez décorer votre boite à thé ! En prolongation de l’exposition » Sur les routes de l’Orient » apprenez en davantage sur l’Asie via cet atelier. Vous repartirez avec votre création. A 15h Sur inscription à partir de 7ans..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 17:00:00. EUR.

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and decorate your tea caddy with the help of artist Sophie Martin! As an extension to the exhibition « Sur les routes de l’Orient », learn more about Asia in this workshop. You’ll leave with your own creation. At 3 p.m. Registration required for ages 7 and up.

Ven a decorar tu caja de té con la ayuda de la artista Sophie Martin Como prolongación de la exposición « Por los caminos de Oriente », aprende más sobre Asia en este taller. Te llevarás a casa tu propia creación. A las 15.00 h. Inscripción obligatoria a partir de 7 años.

Mit Hilfe der Künstlerin Sophie Martin können Sie Ihre Teedose dekorieren! Als Verlängerung der Ausstellung « Sur les routes de l’Orient » (Auf den Straßen des Orients) lernen Sie in diesem Workshop mehr über Asien. Sie gehen mit Ihrer Kreation nach Hause. Um 15 Uhr Nach Anmeldung ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-10 par Landes Chalosse