Atelier créatif « Suspension et carrillons » Place de la Faïencerie Samadet, 19 juillet 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Pour vibrer au rythme de l’été, nous vous proposons un moment suspendu : une après-midi créative pour réaliser une suspension estivale, tout en fleurs, coquillages et autres grigris !

à 16h , à partir de 5 ans, sur inscription..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 19:00:00. EUR.

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



To vibrate to the rhythm of summer, we offer you a suspended moment: a creative afternoon to create a summer suspension, all in flowers, shells and other grigris!

4pm, ages 5 and up, registration required.

Para entrar de lleno en el verano, te proponemos un momento de animación suspendida: ¡una tarde creativa para hacer un colgante de verano, todo flores, conchas y otros grigris!

a las 16 h, a partir de 5 años, previa inscripción.

Um im Rhythmus des Sommers zu schwingen, schlagen wir Ihnen einen Moment in der Schwebe vor: einen kreativen Nachmittag, an dem Sie eine sommerliche Hängeleuchte herstellen können, ganz aus Blumen, Muscheln und anderen Grigris!

um 16 Uhr , ab 5 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par Landes Chalosse