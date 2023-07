Sieste musicale « terre asiatique » Place de la Faïencerie Samadet, 18 juillet 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Si loin et si proche, l’Asie vous ouvre les bras et les oreilles ! Il vous suffira de fermer les yeux, de vous laisser bercer par ces musiques envoûtantes. Sur les pas de François Jarløv, vous allez découvrir un périple qui vous entrainera du Vietnam au Japon en passant par la Chine et la Thaïlande..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



So far and so near, Asia opens its arms and ears to you! All you have to do is close your eyes and let yourself be lulled to sleep by this spellbinding music. Following in the footsteps of François Jarløv, you’ll discover a journey that will take you from Vietnam to Japan, via China and Thailand.

Tan cerca y tan lejos, Asia te abre sus brazos y sus oídos Sólo tiene que cerrar los ojos y dejarse arrullar por esta música hechizante. Siguiendo los pasos de François Jarløv, descubrirá un viaje que le llevará de Vietnam a Japón, pasando por China y Tailandia.

So weit weg und doch so nah: Asien öffnet seine Arme und Ohren für Sie! Sie brauchen nur die Augen zu schließen und sich von dieser bezaubernden Musik berieseln zu lassen. Auf den Spuren von François Jarløv werden Sie eine Reise entdecken, die Sie von Vietnam über China und Thailand bis nach Japan führt.

Mise à jour le 2023-07-10 par Landes Chalosse