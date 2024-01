SALON VINTAGE Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen, samedi 9 mars 2024.

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Tout le week-end, vivez au rythme des 50’s !

Exposition de voitures et de motos américaines et anciennes.

Stands : prêt-à-porter femmes et hommes, mobilier, fripes, déco, vinyles et relooking.

Bar et restauration sur place.

.

Place de la Duchesse Anne Salle André Ravache

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-03 par eSPRIT Pays de la Loire