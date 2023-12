CONCERT DES FOUS DE BASSAN 2024 Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Le Pouliguen
Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 . Présentation du cinquième album de l’ensemble.

Chants de marins et de la mer.

Réservations par téléphone au 06 82 11 57 93. .

Place de la Duchesse Anne Salle André Ravache

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

