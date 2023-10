Théâtre: QUE D’OS ! QUE D’OS ! Place de la Duchesse Anne Le pouliguen, 24 novembre 2023, Le pouliguen.

Théâtre: QUE D'OS ! QUE D'OS ! 24 novembre – 2 décembre Place de la Duchesse Anne Entrée: 10, Entrée: 5

L’association théatrale Scenez Bulles vous proposecomédie de Bernard LENNE.

Comment peut s’organiser la vie de Fougace-les-Vignes, petit village rural, quand le docteur annonce son départ et qu’en même temps, l’AFGRA projette de faire des études en vue d’enfouir des déchets radioactifs ?

Et bien à Fougace, on ne baisse pas les bras et un petit groupe d’irréductibles gaulois se débrouille comme il peut pour trouver des solutions. On remplace le docteur par la téléconsultation et on va « emprunter » des os au muséum de Paris qu’on s’empresse de disperser dans un champ afin que des fouilles archéologiques retardent les travaux… Tout cela dans un joyeux désordre avec de nombreuses péripéties et quelques malentendus qui entraînent bien des situations imprévues.

Permanence inscription le 12/11 et 19/11/2023 de 14h à 15h à la salle André Ravache ou au 06 45 76 01 06.

Place de la Duchesse Anne Salle André Ravache 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T06:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T06:30:00+01:00

