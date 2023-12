Exposition Nouvelle Donne Place de la Douve Langeais, 20 janvier 2024, Langeais.

Langeais Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20

fin : 2024-02-18

Nouvelle Donne permet à plusieurs artistes qui n’ont pas encore ou très peu exposé de se retrouver dans un lieu offert avec leurs propres expressions artistiques. Une première expérience pour certains d’entre eux et pour d’autres une nouvelle discipline dans laquelle ils se découvrent et osent afin de faire connaître et de présenter leurs créations au public. La Douve, par son espace contemporain (300 m2), accueille ainsi différentes formes d’expression artistique : peinture, sculpture, création de bijoux et vêtements …

Une place pour chaque talent. Pour l’édition 2024 ils seront huit artistes.

Place de la Douve

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



