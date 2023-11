Exposition // E Loesch & A langea Place de la Douve Langeais, 18 novembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Exposition de photographies et créations papier.

Deux univers offerts..

Vendredi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Place de la Douve

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition of photographs and paper creations.

Two worlds on offer.

Exposición de fotografías y creaciones en papel.

Se ofrecen dos mundos.

Ausstellung von Fotografien und Papierkreationen.

Zwei angebotene Universen.

