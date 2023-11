Fête d’Halloween, à Albas Place de la Dîme Albas Catégories d’Évènement: Albas

Lot Fête d’Halloween, à Albas Place de la Dîme Albas, 4 novembre 2023, Albas. Albas,Lot Des sourires, des bonbons et des gâteaux !.

2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

Place de la Dîme

Albas 46140 Lot Occitanie



Smiles, candy and cake! Sonrisas, dulces y pasteles Lächeln, Süßigkeiten und Kuchen! Mise à jour le 2023-10-24 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Albas, Lot Autres Lieu Place de la Dîme Adresse Place de la Dîme Ville Albas Departement Lot Lieu Ville Place de la Dîme Albas latitude longitude 44.4683039;1.2364718

Place de la Dîme Albas Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albas/