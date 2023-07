Festival des arts de rue: « Un air de vacances » – Pat’Mouille & ses Mouillettes / Cie Progéniture Place de la Déportation Pau, 13 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle musical

Du madison au rock’n’roll et du twist au groove, Pat’Mouille & ses Mouillettes sont là pour faire guincher les foules ! Un spectacle de rue musical, dans une ambiance show-vinyle-pailletée, avec des chorégraphies « so60’s », un « twist contest » à faire se décrocher les rotules, le célèbre bisous-dating et le fameux « Austin-Powers-Flash-Mob » !.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . .

Place de la Déportation

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical show

From madison to rock?n?roll and from twist to groove, Pat?Mouille & ses Mouillettes are here to get the crowd going! A musical street show in a show-vinyl-spangled atmosphere, with « so-60s » choreography, a kneecap-busting « twist contest », the famous kiss-dating and the famous « Austin-Powers-Flash-Mob »!

Espectáculo musical

De la madison al rock and roll y del twist al groove, Pat Mouille & ses Mouillettes están aquí para hacer vibrar al público Un espectáculo musical callejero en un ambiente lleno de vinilo, con coreografías de los años 60, un concurso de twist para romper rótulas, el famoso kiss-dating y el famoso Austin-Powers-Flash-Mob

Musikalische Show

Von Madison bis Rock?n?Roll und von Twist bis Groove: Pat?Mouille & ses Mouillettes sind da, um die Massen zum Tanzen zu bringen! Ein musikalisches Straßenspektakel in einer glitzernden Show-Vinyl-Atmosphäre mit Choreographien im Stil der 60er Jahre, einem Twist-Contest, bei dem die Kniescheiben abfallen, dem berühmten Kuss-Dating und dem berühmten « Austin-Powers-Flash-Mob »!

