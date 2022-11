Place de la Demi-Lune : visite de chantier Place de la Demi Lune Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Place de la Demi-Lune : visite de chantier Place de la Demi Lune, 19 novembre 2022, Cenon. Place de la Demi-Lune : visite de chantier Samedi 19 novembre, 09h30 Place de la Demi Lune Visite du chantier de la Place de la Demi-Lune Place de la Demi Lune rue Louis Blanc 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets/place-de-la-demi-lune »}] Très attendue par les résidents du bas Cenon, la place de la Demi-Lune sera la première « desserte » de la Brazzaligne : un aménagement visant à transformer la voie ferrée désaffectée en zone de promenade. Cet espace de verdure proposera une aire de jeux pour enfants, des aires de pique-nique avec barbecue, des tables de ping-pong, des boulodromes, etc. Une visite de chantier est organisée samedi 19 novembre de 9h30 à 11h, en présence du maitre d’oeuvre et des représentants de Bordeaux Métropole. + d’infos sur le projet : https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets/place-de-la-demi-lune

