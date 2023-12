“Pas Sage en Forêt” Compagnie Fouxfeuxrieux Place de la Déclaration des Droits de l’Homme Bourgueil, 26 juin 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 14:00:00

fin : 2024-06-26

Le service culturel, en partenariat avec le CCAS, programme un atelier et un spectacle familial sur le thème du cirque avec la compagnie les Fouxfeuxrieux..

En partie créé à Bourgueil, à l’occasion d’une résidence d’artistes à la salle des fêtes, le spectacle “Pas Sage en Forêt” est une balade clownesque à l’orée des bois, là où les sorcières mangent des pizzas, où les princesses chantent du Céline Dion et où chacun cherche du sens à mettre dans cette drôle de matière qu’est la vie. A l’écoute d’un chêne centenaire, Céleste et Azterg, nous entraînent à la rencontre de deux histoires inspirées par des livres jeunesse : Hilda et la princesse d’Eva Rust et Le Vide d’Anna Llenas (autrice de La couleur des émotions).

EUR.

Place de la Déclaration des Droits de l’Homme

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



