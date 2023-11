LA CORRIDA DE NOEL Place de la Daurade Toulouse, 17 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Les rues du centre-ville sont envahies par plusieurs centaines de Père Noël qui courent au profit de l’Hôpital des enfants de Purpan..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 12:30:00. 10 EUR.

Place de la Daurade QUAI DE LA DAURADE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The streets of the city center are invaded by several hundred Santa Clauses running in aid of Purpan Children’s Hospital.

Cientos de Papá Noel recorren las calles del centro de la ciudad a beneficio del Hospital Infantil Purpan.

In den Straßen des Stadtzentrums laufen mehrere hundert Weihnachtsmänner zugunsten des Kinderkrankenhauses Purpan.

