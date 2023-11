Corrida de Noël de Toulouse Place de la Daurade Toulouse, 17 décembre 2023, Toulouse.

Corrida de Noël de Toulouse Dimanche 17 décembre, 08h30 Place de la Daurade L’inscription est de 15 € pour le 10 km et de 10 € pour le 5 km

La Corrida, c’est d’abord une fête

Pour participer il faut d’abord, et c’est essentiel, croire au Père Noël ! Ensuite il faut aimer la fête et déambuler dans les rues de Toulouse. Et enfin accepter le règlement de la Corrida dans son intégralité et s’y conformer.

Le temps de la Corrida, des animations pour les enfants et les plus grands sont prévues place de la Daurade.

Pour que la fête soit pleinement réussie, la Corrida a aussi besoin de bénévoles. N’hésitez pas à prendre contact !

Dans tous les cas, venez déguisés et soyez de la fête en tant que coureur, marcheur ou bénévole !

et de l’action pour une bonne cause

La Corrida de Noël, c’est 4 épreuves proposées au départ de la place de la Daurade (licence ou certificat médical nécessaire)

5 km de course

10 km de course

5 km de marche nordique ou athlétique

10 km de marche nordique ou athlétique

Vous pouvez préférer participer à une marche, type balade, sur 5 km sans dossard et sans classement. Pensez aussi à vous inscrire !

Quelle que soit sa forme, votre participation vient en soutien de l’Hôpital des enfants de Purpan.

Inscriptions

Les inscriptions peuvent être individuelles ou groupées.

Elles se font en ligne (jusqu’au vendredi 15 décembre 18h) ou par courrier classique.

Un tee shirt est remis aux 1000 premiers inscrits.

Le retrait des dossards et les dernières inscriptions pourront se faire au magasin Rrunning, chemin de Gabardie à Toulouse Gramont, le samedi 16 décembre 2023 de 10h à 18h.

Place de la Daurade Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

