Vendée Marché de Noël – La Bernardière Place de la Croix Edmond La Bernardière, 8 décembre 2023, La Bernardière. Marché de Noël – La Bernardière Vendredi 8 décembre, 18h00 Place de la Croix Edmond Entrée libre Le vendredi 8 décembre 2023, rendez-vous place de la Croix Edmond et sous la halle à partir de 18h00 pour la 2ème édition du marché de Noël organisé par l’APEL de l’école St Jean.

De nombreuses animations au programme : Exposants locaux

Photo avec le Père Noël

A 19h30, illumination du sapin suivi d’un chant des enfants de l’école St Jean

Bar

Restauration sur place ou à emporter (Tartiflette : enfant 5€, adulte 8€) Uniquement sur réservation avant le 20 novembre par mail apelstjean85@gmail.com

Panier garni à gagner

Jeux

Maquillage

et de nombreuses autres animations et surprises Place de la Croix Edmond Place de la Croix Edmond 85610 La Bernardière La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « apelstjean85@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:apelstjean85@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

