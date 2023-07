Fête Patronale de Vieille-Brioude Place de la Croix des Près Vieille-Brioude, 28 juillet 2023, Vieille-Brioude.

Vieille-Brioude,Haute-Loire

Programme de la fête patronale de la Sainte-Anne du 28 au 30 juillet 2023.

2023-07-28 fin : 2023-07-30 . .

Place de la Croix des Près

Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Program for the Saint Anne’s Day festival from July 28 to 30, 2023

Programa de la fiesta patronal de Sainte-Anne del 28 al 30 de julio de 2023

Programm des Patronatsfestes der Heiligen Anna vom 28. bis 30. Juli 2023

