Cérémonie fictive d’Ouverture des Jeux Olympiques à la Croix des Mèches à Créteil à Créteil Place de la Croix des Mèches Créteil, 3 juin 2023, Créteil.

Cérémonie fictive d’Ouverture des Jeux Olympiques à la Croix des Mèches à Créteil à Créteil 3 juin – 26 juillet Place de la Croix des Mèches

Cérémonie fictive d’ouverture Des jeux olympiques À la croix des mèches !

Né en 1999, le festival Vive l’Art Rue ! a pour vocation de valoriser les pratiques amateurs par le biais d’actions culturelles réalisées avec des habitants et des compagnies professionnelles. Le festival s’organise au coeur des quartiers, sous la forme artistique de spectacles vivants de rue afin de promouvoir la démocratisation culturelle. Le festival entre cette année dans sa 24ème édition et cela fait donc maintenant près d’un quart de siècle que les établissements socioculturels à Créteil défendent et valorisent cette expression artistique populaire qui anime et créée du lien dans la ville.

La MJC Club consacre le thème de cette édition à l’organisation avec les habitants d’une cérémonie fictive d’ouverture des Jeux Olympiques à la Croix de Mèches ayant pour objectifs :

– De transmettre l’image de notre quartier qui est celle de la diversité culturelle, de la solidarité, du lien social et du vivre ensemble ;

– De développer la participation active des habitants (familles, enfants et jeunes) au processus d’organisation de la cérémonie sous formes d’ateliers et d’actions de médiations ;

– De favoriser la rencontre entre les artistes, les sportifs et les habitants.

Un défilé chorégraphié, musical et visuel suivra plusieurs parcours dans les quartiers du secteur ouest : Les Sablières, Giraudoux, Palais, Lévrière – Haye aux Moines pour se rejoindre sur la place de la Croix des Mèches.

Des ateliers de création d’éléments scénographiques ont été réalisés avec les habitants pour la décoration de la place de la Croix des Mèches, sur le thème des JO, avec le collectif Les Plastikeuses.

Pour l’organisation du festival, la MJC Club est associée à plusieurs partenaires : le conseil de quartier du secteur ouest, la direction de la culture et de la jeunesse de la ville de Créteil, les associations Entre-Parents, Créteil Palais Futsal, l’APF France Handicap, les associations et compagnies en résidence à la MJC Club.

Nous remercions toutes celles et ceux qui nous accompagnent et permettent à cette aventure de se poursuivre à travers le temps et en particulier tous les bénévoles. Nous remercions également la ville de Créteil, le ministère de la Culture – Eté culturel 2023, qui contribuent à soutenir cette manifestation.

Programme Samedi 3 juin 2023 : Place de la Croix des Mèches

14h30 : Vernissage des ateliers en fête et parcours artistique urbain

14h30 à 16h30 : Plateau TV de l’APF (Association des paralysés de France)

15h30 : Déambulation / Défilé participatif avec Ethnick 97

16h30 à 18h00 : Spectacles et démonstrations des ateliers sport et danse

16h30 : HAM Circus

16h45 : Danse Afro-Antillaise

16h55 : Danse Orientale

17h00 : Danse Hip Hop

17h15 : Sambo

17h20 : Aïkido

17h25 : Danse K-Pop

17h35 : Danse Modern Jazz

17h40 : Danse Participative : Apprentissage de la chorégraphie pour Jour de Fête sur le thème la Fête XXL.

17h55 : Comédie musicale

18h15 : Footstyle Team Footstyle

18h45 : La Coupe des Rubafons

19h45 : Apéro du Conseil de Quartier – Animation / Initiation Footstyle

20h30 : Repas partagé Concert Orkestar Gabriella: Repas partagé (chacun amène son panier) sur la place de la Croix des Mèches, accompagné en musique par le groupe Orkestar Gabriella,

PARCOURS DU DÉFILÉ PARTICIPATIF : RENDEZ-VOUS à 15 À à MJC à LA MJC CLUB.

1. Les Sablières : départ rue des Sablières

2. Giraudoux : départ entrée du Lac

3. Palais : départ parc Nicolas Poussin

4. Lévrière – Haye aux Moines : départ place Jean-François de La Pérouse

Le Collectif des Plastikeuses : C’est un collectif de plasticiennes qui ont une pratique des arts plastiques ouverte et participative et qui se sont retrouvées autour d’interrogations communes : leur rapport au public et les liens qui se tissent entre l’oeuvre, le public et l’artiste. Le collectif pratique les arts plastiques visuels et performatifs, auprès, avec et pour les publics. Les réalisations sont restituées dans leur environnement, celui de l’espace public, là où elles sont nées.

Ateliers ouverts au public : Depuis le mois de mai, la MJC Club propose des ateliers Récup Créatifs avec le collectif Les Plastikeuses pour créer des éléments scénographiques qui seront installés sur la Place de la Croix des Mèches samedi 3 juin lors du festival Vive l’Art Rue ! et sur les Places d’été les 12, 19 et 26 juillet et 2 août 2023, dans le cadre du festival Antirouille. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous sur inscription au 01 48 99 75 40.

Mardi 18 juillet de 10h à 16h30 : la Crito’Olympiade au Parc de la Brèche avec les enfants des Centres de Loisirs associatifs et de la ville .

Place de la Croix des Mèches Place de la Croix des Mèches à Créteil Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 99 75 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:30:00+02:00

2023-07-26T14:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:00:00+02:00

©Footstyle