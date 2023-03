Exposition photo Fish&Click Place de la Croix, 30 mars 2023, Concarneau .

Exposition photo Fish&Click

2023-03-30 – 2023-06-30

Concarneau

Finistère

Fish&Click est un programme de sciences participatives s’adressant à toues les usagers de l’océan et du littoral. Il vise à récolter des données sur les engins de pêche perdus via une application mobile ou sur un site internet fishandclick.ifremer.fr

Afin de remercier nos observateurs et nos observatrices de leur participation, nous exposons quelques-unes de leurs photos et leurs portraits.

Les visiteurs pourront également admirer une oeuvre de Véronique Bécaert tissée à partir de débris et d’engins de pêche ainsi que des oeuvres réalisées par des élèves de l’école Notre dame de la Charité de Saint-Pol-De-Léon. Afin de préserver l’environnement, les photos et les portraits ont été imprimés sur du chanvre et du coton par un imprimeur certifié Imprim’vert.

+33 2 98 50 81 64 https://fishandclick.ifremer.fr/

