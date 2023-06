ESTIVALES : INITIATION DANSE SALSA ET CONCERT Place de la Coustarade Marvejols, 6 juillet 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Estivales :

Initiation danse salsa suivi d’un concert latino

Buvette et restauration sur place….

2023-07-06

Place de la Coustarade

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Estivales :

Salsa dance initiation followed by a Latino concert

Refreshments and food on site…

Estivales :

Iniciación al baile de salsa seguida de un concierto latino

Refrescos y comida in situ…

Estivales :

Einführung in den Salsa-Tanz gefolgt von einem Latino-Konzert

Getränke und Speisen vor Ort…

