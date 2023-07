Festival de cinéma plein air Les Nuits Étoilées Place de la course Ossages, 26 août 2023, Ossages.

Ossages,Landes

Projection plein air sur la place de la course du film « Les 2 Alfred » à 21h30, une comédie de Bruno Podalydès.

Repli en salle en cas de mauvais temps.

Repas à partir de 19h au bar/restaurant « A la bon’heure », sur réservation au 06 31 10 15 15

Organisé par le Comité des Fêtes et la Mairie.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Place de la course

Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open-air screening of « Les 2 Alfred », a comedy by Bruno Podalydès, at 9:30pm.

Indoor location in case of bad weather.

Meal from 7pm at the bar/restaurant « A la bon’heure », by reservation on 06 31 10 15 15

Organized by the Comité des Fêtes and the Mairie

Proyección al aire libre en la Place de la Course de la película « Les 2 Alfred » a las 21.30 h, una comedia de Bruno Podalydès.

Vuelta al cine en caso de mal tiempo.

Comida a partir de las 19.00 h en el bar-restaurante « A la bon’heure », previa reserva en el 06 31 10 15 15

Organizado por el Comité des Fêtes y la Mairie

Open-Air-Vorführung auf dem Rennplatz des Films « Les 2 Alfred » um 21:30 Uhr, eine Komödie von Bruno Podalydès.

Bei schlechtem Wetter Ausweichen in den Kinosaal.

Essen ab 19 Uhr in der Bar/Restaurant « A la bon’heure », Reservierung unter 06 31 10 15 15 erforderlich

Organisiert vom Comité des Fêtes und der Stadtverwaltung

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans