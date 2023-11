Marché de Noël Place de la Corneilla, Festes-et-Saint-André Festes-et-Saint-André, 2 décembre 2023, Festes-et-Saint-André.

Marché de Noël Samedi 2 décembre, 14h00 Place de la Corneilla, Festes-et-Saint-André

Marché de Noël organisé par 4 associations: Les Maillols, le Comité des fêtes de Festes-et-Saint-André, l’association des écoles du RPI de la Corneilla et l’AREP. Au programme dès 14h: stands artisants, spectacles, visite du Père Noël, buvette et restauration.

Pour réserver un stand, téléphonez au 06.82.74.78.54

arep.festes@orange.fr
04.68.31.55.76
06.82.74.78.54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

Marché de Noël Spectacles