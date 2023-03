Concert Les 4 Saisons et le Stabat Mater Place de la Concorde Tarascon Tarascon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Tarascon

Concert Les 4 Saisons et le Stabat Mater Place de la Concorde, 6 mai 2023, Tarascon Tarascon. Concert Les 4 Saisons et le Stabat Mater EUR Collegiale Sainte Marthe Place de la Concorde Tarascon Bouches-du-Rhône Place de la Concorde Collegiale Sainte Marthe

2023-05-06 17:30:00 17:30:00 – 2023-05-06 19:00:00 19:00:00

Place de la Concorde Collegiale Sainte Marthe

Tarascon

Bouches-du-Rhône Tarascon . EUR 20 20 Samedi 6 mai 2023 à 17h30

Concert de Printemps en la Collégiale Sainte-Marthe, Tarascon

Programme : Vivaldi Les 4 saisons, Stabat Mater

Ensemble : l’Albizzia Direction : Benoit Dumon



Musiciens :

Flavio Losco : violon Solo dans les saisons, 1er violon dans le Stabat

Julien Fourrier : 1er violon

Rachel Cartry : 2nd violon

Bénédicta Trotereau : alto

Anne-Garance Fabre-Garrus : violoncelle

Benoit Dumon : Clavecin et alto Les voutes de la Collégiale Saint Marthe vibrent comme tous les printemps à l’occasion du concert organisé par Le Cercle de Musique ! Antonio Vivaldi « Les 4 Saisons et le Stabat Mater » ! Place de la Concorde Collegiale Sainte Marthe Tarascon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Tarascon Autres Lieu Tarascon Adresse Tarascon Bouches-du-Rhône Place de la Concorde Collegiale Sainte Marthe Ville Tarascon Tarascon Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville Place de la Concorde Collegiale Sainte Marthe Tarascon

Tarascon Tarascon Tarascon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarascon tarascon/

Concert Les 4 Saisons et le Stabat Mater Place de la Concorde 2023-05-06 was last modified: by Concert Les 4 Saisons et le Stabat Mater Place de la Concorde Tarascon 6 mai 2023 Bouches-du-Rhône Collegiale Sainte Marthe Place de la Concorde Tarascon Bouches-du-Rhône Place de la Concorde Tarascon Tarascon

Tarascon Tarascon Bouches-du-Rhône