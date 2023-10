Point Annuel Programmes d’Helen Keller Europe Place de la concorde Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Point Annuel Programmes d’Helen Keller Europe Mardi 21 novembre, 18h00 Place de la concorde Sur inscription

Helen Keller Europe est une association qui prévient la cécité évitable et la malnutrition, première cause de cécité chez les enfants de moins de 5 ans. Nous agissons en Asie, en Afrique mais aussi en France, avec notre programme PlanVue, qui prévient les troubles visuels des élèves de quartiers prioritaires.

Nous sommes heureux de vous inviter à notre Point Annuel Programmes, afin de partager les dernières avancées de nos actions et dévoiler nos ambitions pour 2024. Nous reviendrons plus particulièrement sur l’approche préventive et novatrice de nos programmes.

Venez à notre rencontre :

le mardi 21 novembre 2023 de 18h à 19h

à proximité immédiate du 1, place de la Concorde 75008 Paris

Vous pouvez également assister à cet évènement en visio-conférence.

Merci de confirmer votre participation avant le 14 novembre.

Pour la VUE et pour la VIE,

L’équipe Helen Keller Europe

Place de la concorde 1 Place de la Concorde 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00

Impact Innovation