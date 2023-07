Déambulation contée et musicale Place de la Comtesse Die, 4 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Balade contée et musicale. Performance artistique et balade poétique au cœur de Die. Découverte de la poésie du monde avec le N’Goni guidée par z’ll…Sur réservation..

2023-07-04 17:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place de la Comtesse

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Storytelling and musical stroll. Artistic performance and poetic stroll in the heart of Die. Discover the poetry of the world with the N’Goni guided by z’ll…Reservations required.

Cuentacuentos y música. Espectáculo artístico y paseo poético en el corazón de Die. Descubra la poesía del mundo con los N’Goni guiados por z’ll…Imprescindible reservar.

Erzählter und musikalischer Spaziergang. Künstlerische Performance und poetischer Spaziergang im Herzen von Die. Entdeckung der Poesie der Welt mit dem N’Goni, geführt von z’ll…Mit Reservierung.

