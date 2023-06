Les promenades enchantées du GR Métropolitain Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Bassens, 18 juin 2023, Bassens.

Les promenades enchantées du GR Métropolitain Dimanche 18 juin, 14h00 Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Gratuit, à partir de 7 ans, inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles)

Dans le cadre des avant-premières de « Bordeaux fête du vin », Bordeaux Métropole, en partenariat avec la Ville de Bassens, vous propose de venir découvrir les richesses de Bassens !

Encadrée par le comité départemental de randonnées pédestres, cette balade de 6 km se fera au départ de la place de la Commune de Paris à Bassens (place du marché).

Le départ se fera à 14h. N’hésitez pas à venir plus tôt pour découvrir l’un des grands marchés du Sud-Ouest (9h-13h) et profiter des différents étals parmi lesquels : vêtements, produits frais, fruits, légumes, plats cuisinés, ustensiles, fleurs, et bien d’autres choses encore…

Vous découvrirez ensuite le Domaine de Beauval avec une présentation du domaine, du château et de l’éolienne Bolée, par les associations « histoire et patrimoine de Bassens » et « Association Bassenaise pour la Protection de l’Environnement et la Promotion du Patrimoine ».

La balade se poursuivra par la visite du Château Muscadet où une dégustation vous sera offerte.

Pour finir un concert organisé par l’association « Le Slowfest » aura lieu au parc du bassins Montsouris.

Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Place de la commune de Paris, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

