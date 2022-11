Action emploi Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Sur inscription par mail avant le lundi 28 novembre

Découverte des métiers porteurs et méconnus Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Place de la commune de Paris, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine La ville de Bassens organise les 1er et 2 décembre prochain une découverte des métiers porteurs méconnus, dans la continuité de l’action « en avant pour l’emploi » organisée en octobre 2021.

L’objectif est de démontrer aux bassenais le potentiel d’emploi présent et diversifié sur leur commune. VENDREDI 2 DECEMBRE – MATIN : découverte des métiers du traitement et valorisation des déchets – 8h : rendez-vous place du marché – transport en minibus vers la Zone Industrialo-Portuaire – 8h30 : visite de l’Entreprise d’Insertion Envie 2E – traitement et démantèlement de réfrigérateurs – 10h : visite de l’entreprise SIAP – traitement et la valorisation des déchets dangereux – 12h30 : retour approximatif en minibus vers la place du marché Tenue exigée : compte-tenu du caractère dangereux de l’activité de la SIAP, il est demandé aux visiteurs de porter un jean, des chaussures fermées, des chaussettes hautes, ainsi qu’une tenue qui ne laissera pas les chevilles ou les bras découverts. Il est également demandé de ne pas porter de talons.

Si certains candidats ont des chaussures de sécurités fermées et coquées, ils sont invités à les emmener.

