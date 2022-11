Action emploi Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Action emploi Place de la Commune de Paris (Place de du marché), 1 décembre 2022, Bassens. Action emploi Jeudi 1 décembre, 13h30 Place de la Commune de Paris (Place de du marché)

Sur inscription par mail avant le lundi 28 novembre

Découverte des métiers porteurs et méconnus Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Place de la commune de Paris, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine La ville de Bassens organise les 1er et 2 décembre prochain une découverte des métiers porteurs méconnus, dans la continuité de l’action « en avant pour l’emploi » organisée en octobre 2021.

L’objectif est de démontrer aux bassenais le potentiel d’emploi présent et diversifié sur leur commune. JEUDI 1er DECEMBRE – APRES-MIDI : découverte des métiers du funéraire – 13h30 : rendez-vous place du marché – transport en minibus vers la chambre funéraire de l’entreprise Le Choix Funéraire – A partir de 14h : visite de la chambre funéraire aux pompes funèbre Présentation des différents métiers du funéraire : maître de cérémonie/conseiller funéraire, fossoyeur, porteur/chauffeur, chauffeur post-mortem, marbrier… Echange avec Pôle Emploi et présentation de l’organisme de formation NOVA Formation Funéraire – Vers 17h : Retour approximatif en minibus vers la Place du marché

