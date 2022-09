Marché du dimanche matin Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Marché du dimanche matin Place de la Commune de Paris (Place de du marché), 2 octobre 2022, Bassens. Marché du dimanche matin Dimanche 2 octobre, 08h00 Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Marché hebdommadaire. Divers commerces. handicap moteur mi Place de la Commune de Paris (Place de du marché) Place de la commune de Paris, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le marché sera ouvert de 8h à 13h et accueillera les commerçants habituels. Accès dans le respect gestes barrières. Les sanitaires seront ouverts avec point d’eau et savon. Je vais au marché : je me protège, je protège les autres !

