ISRAEL FERNÁNDEZ Place de la Comédie Montpellier, 11 juin 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 20:00:00

fin : 2024-06-11 21:10:00

Voix déchirante, sens inné de l’harmonie, du rythme, Israel Fernández, né dans une famille gitane à Corral de Almaguer (Tolède) insuffle au chant flamenco traditionnel un style personnel, expression de l’héritage des grands maîtres du flamenco et de l’éclat de la jeunesse..

Voix déchirante, sens inné de l’harmonie, du rythme, Israel Fernández, né dans une famille gitane à Corral de Almaguer (Tolède) insuffle au chant flamenco traditionnel un style personnel, expression de l’héritage des grands maîtres du flamenco et de l’éclat de la jeunesse.

Voix déchirante, sens inné de l’harmonie, du rythme, Israel Fernández, né dans une famille gitane à Corral de Almaguer (Tolède) insuffle au chant flamenco traditionnel un style personnel, expression de l’héritage des grands maîtres du flamenco et de l’éclat de la jeunesse.

Ses vastes connaissances, sa finesse, la douceur de sa voix et sa sensibilité naturelle, font de ce chanteur un porteur contemporain d’un art ancestral.

Son dernier album Amor avec le guitariste Diego del Morao a été nommé aux Latin Grammy’s comme meilleur album de flamenco. Il est également l’un des rares musiciens espagnols à avoir enregistré sur la plateforme internationale COLORS.

EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT MONTPELLIER