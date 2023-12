GLORIA ! Place de la Comédie Montpellier, 4 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Souvenir vivant du choc de Rocamadour où il recouvra la foi en 1936, le Gloria de Francis Poulenc, compositeur « mi-moine, mi-voyou » selon l’expression de Claude Rostand, brille de mille feux, même si les pages plus intimes n’en sont pas absentes. Poulenc fut amusé du scandale que fit la deuxième partie de sa grande symphonie chorale.

2024-03-09 20:00:00 fin : 2024-03-09 21:40:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



A vivid reminder of the shock of Rocamadour, where he rediscovered his faith in 1936, the Gloria by Francis Poulenc, a composer who was, as Claude Rostand put it, « half-monk, half-voyou », shines brightly, even if the more intimate pages are not absent. Poulenc was amused by the scandal caused by the second part of his great choral symphony

Vívido recuerdo de la conmoción de Rocamadour, donde redescubrió su fe en 1936, el Gloria de Francis Poulenc, compositor que fue, como dijo Claude Rostand, « mitad monje, mitad voyeur », brilla con luz propia, aunque no falten las páginas más íntimas. A Poulenc le divertía el escándalo causado por la segunda parte de su gran sinfonía coral

Das Gloria von Francis Poulenc, einem Komponisten, der, wie Claude Rostand es ausdrückte, « halb Mönch, halb Teufel » war, ist eine lebendige Erinnerung an den Schock von Rocamadour, wo er 1936 seinen Glauben wiedererlangte, und strahlt in tausend Lichtern, auch wenn die intimeren Seiten nicht fehlen. Poulenc war amüsiert über den Skandal, den der zweite Teil seiner großen Chorsymphonie auslöste

Mise à jour le 2023-12-01 par OT MONTPELLIER