LE SACRE DU PRINTEMPS VERSION POUR DEUX PIANOS Place de la Comédie Montpellier, 4 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Les tandems de pianistes ne sont pas légion bien que le répertoire à quatre mains soit très étendu. Le duo au sommet formé par Guillaume Bellom et David Kadouch fréquente La Belle excentrique de Satie, la Fantaisie D. 940 de Schubert et la version à quatre mains de Petrouchka de Stravinsky..

2024-03-02 19:00:00 fin : 2024-03-02 20:20:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Pianist tandems are few and far between, although the four-hand repertoire is very extensive. The top duo of Guillaume Bellom and David Kadouch frequents Satie’s La Belle excentrique, Schubert’s Fantaisie D. 940 and the four-hand version of Stravinsky’s Petrouchka.

Los tándems de pianistas son escasos, aunque el repertorio para cuatro manos es muy amplio. El dúo de lujo formado por Guillaume Bellom y David Kadouch frecuenta La Belle excentrique de Satie, la Fantaisie D. 940 de Schubert y la versión a cuatro manos de Petrouchka de Stravinsky.

Pianisten-Tandems gibt es nicht viele, obwohl das vierhändige Repertoire sehr umfangreich ist. Das Spitzenduo Guillaume Bellom und David Kadouch frequentiert Saties La Belle excentrique, Schuberts Fantasie D. 940 und die vierhändige Version von Strawinskys Petruschka.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT MONTPELLIER